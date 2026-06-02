De Lagos à Ouagadougou: Wadagni envoie un signal fort

(Le Président Béninois tisse sa toile diplomatique) À peine installé au pouvoir, Romuald Wadagni a choisi de faire de la diplomatie régionale l’une de ses premières priorités. En se rendant successivement au Nigeria, au Niger puis au Burkina Faso, le nouveau président béninois a posé des gestes lourds de sens dans une sous-région où les relations entre certains États ont été mises à rude épreuve ces dernières années.

Le Président Romuald Wadagni a donné le ton de son mandat. Entre la mise en place de son équipe gouvernementale, les premières orientations données à l’action publique et une intense activité diplomatique, le nouveau président béninois affiche déjà une volonté claire : maintenir le Bénin au cœur des grands enjeux de la sous-région.

Au-delà du protocole, cette séquence diplomatique mérite une attention particulière. Le Nigeria est un important partenaire économique du Bénin et un acteur majeur de la région. Quant au Niger et au Burkina Faso, ils figurent parmi les pays avec lesquels les relations ont suscité le plus de commentaires ces dernières années. Le choix de leur consacrer des visites dès le début du mandat ne peut donc être considéré comme anodin.

Le temps du rapprochement

Nul n’a été surpris de voir Romuald Wadagni effectuer une halte au Nigeria. Entre les deux pays, les liens économiques, humains et historiques sont tels que le géant ouest-africain demeure un important partenaire pour Cotonou. Les étapes suivantes, à Niamey et à Ouagadougou, portaient quant à elles une dimension particulière. Depuis plusieurs années, les relations entre Cotonou et les autorités de ces deux pays sahéliens ont traversé des zones de turbulence dans un contexte régional marqué par des divergences de positions sur plusieurs dossiers.

Voir le nouveau président béninois être reçu successivement à Niamey et à Ouagadougou constitue dès lors un fait politique qui n’est pas passé inaperçu. Après plusieurs années de crispations diplomatiques, ces échanges apparaissent comme les premiers signes d’un dégel attendu par les peuples de ces pays frères.

Un autre élément mérite d’être souligné. Les rencontres de Niamey et d’Ouagadougou ne se sont pas limitées à des échanges de courtoisie. Le président nigérien Abdourahamane Tiani et son homologue burkinabè Ibrahim Traoré ont accepté l’invitation du Président Romuald Wadagni à effectuer une visite officielle au Bénin. Dans le contexte des relations entre Cotonou et ces deux capitales ces dernières années, cette décision constitue à elle seule un signal politique fort et confirme la volonté des différentes parties d’inscrire leurs relations dans une dynamique nouvelle.

La concertation comme méthode

Le message envoyé est d’autant plus important que les défis auxquels sont confrontés les États de la région ne connaissent pas de frontières. La lutte contre l’insécurité, la fluidité des échanges commerciaux, le transport des marchandises, la libre circulation des personnes ou encore les questions énergétiques exigent des réponses concertées.

À travers ces premiers déplacements, Romuald Wadagni fait le pari du dialogue direct. Une approche qui tranche avec les crispations observées ces dernières années et qui replace la concertation au centre des relations régionales.

Pour de nombreux observateurs, la séquence diplomatique en cours marque déjà une évolution notable. Les images venues de Niamey et de Ouagadougou ont une portée politique importante: elles montrent que le dialogue reste possible et que les intérêts communs peuvent servir de base à un nouveau chapitre des relations entre les États.

Un élan à transformer en résultats

Les semaines qui viennent seront décisives. Elles seront l’occasion de traduire cette dynamique d’ouverture en réalisations concrètes. Mais un premier objectif est déjà atteint : remettre le dialogue au cœur des relations régionales. En moins de quinze jours, Romuald Wadagni a transformé l’espoir suscité par son élection en initiatives diplomatiques visibles. Les rencontres ont eu lieu, les messages ont été échangés et une nouvelle dynamique est enclenchée. Pour le Bénin comme pour l’ensemble de la sous-région, c’est un signal fort.