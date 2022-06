Les forces de l’ordre sénégalaises ne lâchent rien depuis l’ouverture des enquêtes suite aux diverses arrestations effectuées la 17 juin dernier, la veille de la deuxième manifestation non autorisée de l’opposition. Toujours sur la piste du « projet d’atteinte à la sûreté de l’Etat » voir du « terrorisme », les enquêteurs continuent les séances d’interrogations avec les individus arrêtés. Toutes les personnes connues comme étant membre de la « Force Spéciale » sont désormais activement recherchés par la police pour faire face à la loi.

Comme certains pouvaient le prévoir, les manifestants interpellés la veille et le jour de la manifestation de la coalition du maire Ousmane Sonko, risquent très gros pour leur projet d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de trouble à l’intérieur du pays. Mis en arrêt avec en leur possession des armes blanches et des armes à feu, ces individus feront certainement face à la loi portant sur les « faits terroristes » votée à l’Assemblée nationale en juin 2021. Ils seront d’ailleurs les toutes premières victimes de cette loi depuis sa mise en vigueur au Sénégal. Répartis dans différents commissariats de Dakar, les mises en cause sont soumis à des séances interrogatoires pouvant peut être menées les enquêteurs sur la piste des fugitifs.

Lors des arrestations, 27 cocktails Molotov prêts à l’emploi, 20 bouteilles contenant des produits chimiques, 59 bouteilles vides pour la fabrication de cocktails Molotov, ainsi que 9 fusées fumigènes, 6 masques à gaz, 5 lunettes de protection oculaire, 1 masque de protection de visage, 11 systèmes herses destinées à crever les roues de véhicules d’intervention, 1 matraque électrique et autres outils dangereux ont été retrouvés et saisis. Les policiers sont toujours à la poursuite des cerveaux du groupe « Force Spéciale » et ils disposent encore de suffisamment de temps puisque la durée de détention des personnes arrêtées en matière de terrorisme plus longue et peut aller jusqu’à 12 jours.