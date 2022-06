Un tribunal tchadien a condamné lundi à un an de prison avec sursis six leaders de l’opposition qui avaient participé à une marche contre la présence des troupes françaises dans le pays en mai dernier, a rapporté lundi l’agence France-Presse (AFP), citant Musa Wada Jibrin, porte-parole du parquet. Selon lui, les six opposants ont été condamnés à un an de prison avec sursis et à une amende de 10 millions de francs CFA (15.000 euros) en réparation du préjudice causé à l’État. Dans son discours final, le procureur a requis deux ans de prison pour les opposants coupables d’atteinte à l’ordre public selon Tass.

La marche de milliers d’opposants, qui a eu lieu le 14 mai dans la capitale N’Djamena, a été autorisée par les autorités. Les participants ont exigé le retrait immédiat de toutes les troupes françaises du Tchad. De nombreux incidents ont eu lieu pendant le rassemblement, notamment des affrontements avec la police. Ainsi, sept stations-service du groupe énergétique français Total ont été endommagées, 12 policiers ont été blessés. Environ 5.000 soldats français sont aujourd’hui présents au Tchad. La plupart d’entre eux sont stationnés à la base de N’Djamena, d’où sont contrôlées les actions des unités françaises dans la région du Sahel.

Au printemps dernier, des manifestations anti-françaises ont également eu lieu au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Des foules d’activistes ont tenté de bloquer le mouvement des convois de l’armée française et ont organisé des manifestations près des troupes françaises.