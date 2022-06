La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est opposée au renvoi des migrants du Royaume-Uni pour le Rwanda. L’institution européenne a décidé de bloquer les expulsions en direction de ce dernier, au grand dam de Londres. En conséquence, un avion qui devait se rendre à Kigali dans la soirée du mardi 14 juin 2022, a été bloqué sur une base militaire anglaise. La décision a été condamnée par Priti Patel, ministre britannique de l’Intérieur, qui l’a qualifiée d’ « absolument scandaleuse », tout en soulignant qu’elle a été prise de manière « opaque ».

« Nous ne savons pas qui sont les juges »

Dans une interview accordée au journal britannique The Telegraph, elle a estimé que la décision de la CEDH a été prise sur des motifs politiques. « Comment et pourquoi ont-ils pris cette décision ? Est-ce que c'était politiquement motivé ? Je pense que oui, absolument » a-t-elle déclaré. « La façon opaque dont ce tribunal a opéré est absolument scandaleuse » a indiqué Priti Patel avant d’ajouter : «Nous ne savons pas qui sont les juges, nous ne connaissons pas le panel (de juges), nous n'avons pas reçu de jugement ». Notons que la CEDH n’est pas la seule à décrier l’accord entre Londres et Kigali.

Les autorités devraient se concentrer sur les problèmes internes du pays

Victoire Ingabire, une opposante au chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame, était montée au créneau pour demander que le projet initié par le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson soit abandonné. Aussi, avait-elle estimé que les autorités du Rwanda devaient abandonner cet accord pour davantage se concentrer sur les problèmes internes du pays. « Nous avons les autorités qui ont l’habitude de montrer une belle image devant la communauté internationale, de montrer qu’ils sont capables de résoudre tous les problèmes, à un certain moment, il faut être humble et prendre la décision juste, abandonner cet accord ce serait une décision juste pour le gouvernement rwandais » avait-elle déclaré.