Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev estime que la Roumanie pourrait rattacher la Moldavie via la création d’"une nouvelle Grande Roumanie". "La Moldavie a pris place dans une longue queue vers l’adhésion à l’Union européenne, une queue qui risque de durer des dizaines d’années. À la bonne heure! Mais on veut que ça aille plus vite, et voilà qu’un autre moyen d’intégration à l’Union européenne paraît tout de suite beaucoup plus intéressant: la création d’une nouvelle Grande Roumanie (Romania Mare)", a écrit Dmitri Medvedev sur sa chaîne Telegram en commentant pour TASS le statut de candidat à l’UE accordé à Chisinau.

M. Medvedev a rappelé que l’Occident tentait d’interdire de considérer les peuples russe et ukrainien comme proches, en aggravant le conflit existant par tous les moyens. Or, en ce qui concerne les peuples roumain et moldave, ici, la situation est toute autre. Selon M. Medvedev, Bucarest voulait, sous l’impulsion de Bruxelles, recréer le projet de la Grande Roumanie enterré par l’Armée rouge pendant la Grande guerre patriotique.

"Les autorités roumaines considèrent avec prétention le territoire entre le Dniestr et la Prut comme leur province temporairement perdue", a-t-il indiqué en rappelant qu’en Transnistrie, le drapeau roumain était associé avec le mal et les souffrances de la Seconde guerre mondiale et que la majorité des habitants ne voulaient pas le voir. M. Medvedev a également indiqué que 220.000 Russes vivaient en Transnistrie et qu’il ne fallait pas les oublier.