La République islamique d’Iran a récemment été rappelée à l’ordre concernant son uranium. En effet, hier mercredi 09 juin 2022, les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont fait adopter à l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) une résolution contre Téhéran. Le texte appelle l’Iran à collaborer avec l’agence onusienne, après que celle-ci ait souligné dans un récent rapport le manque de réponse « techniquement crédibles » sur des traces d’uranium retrouvées sur trois sites n’ayant pas été déclarés.

« L’Iran n’a pas d’activités nucléaires cachées ni de sites non signalés »

Il faut dire que le texte a été approuvé par 30 membres du Conseil des gouverneurs, à l’exception de la Chine et de la Russie. Le Pakistan, la Libye et l’Inde se sont par contre abstenus. Suite à l’adoption de la résolution, l’Iran a vivement réagi en rejetant les accusations qui le visent. Selon Mohammad Eslami, patron de l’organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) « l’Iran n’a pas d’activités nucléaires cachées ni de sites non signalés », tout en estimant que les occidentaux veulent maintenir une forte pression avec une telle résolution. Par ailleurs, la République islamique a répondu à l’adoption de la résolution en débranchant plusieurs caméras de surveillance installées par l’AIEA sur des sites nucléaires.

Israël a fait savoir à l’AIEA qu’il pourrait agir seul

Pour rappel, l’adoption de la résolution de l’AIEA intervient quelques jours après l’avertissement lancé par Israël à l’organisation onusienne. L’Etat hébreu a en effet fait savoir à cette dernière qu’il pourrait agir seul, concernant le nucléaire iranien. Un communiqué du bureau du premier ministre israélien, Naftali Bennett, « a souligné (au chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi) l’importance pour le Conseil des gouverneurs de l’AIEA de transmettre un message clair et sans équivoque à l’Iran dans sa décision à venir ». Cet avertissement intervient quelques jours après qu’Israël a accusé l’Iran d’avoir volé des documents confidentiels de l’AIEA.