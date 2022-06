Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon ont annoncé l’interdiction d'achat d'or russe en réponse à l'offensive de Moscou en Ukraine. C'est ce qu'indique un message publié dimanche par le bureau du premier ministre britannique Boris Johnson. Les restrictions mentionnées entreront bientôt en vigueur et s'appliqueront à l'importation d'or nouvellement extrait et traité mais n'affecteront pas l'or déjà acheté.

"Les nouvelles exportations d'or russe ne seront plus autorisées à destination du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis et du Japon grâce à de nouvelles mesures strictes qui seront annoncées lors du sommet du Groupe des Sept (G7) qui commence aujourd'hui", a fait savoir Downing Street en notant que M. Johnson appellerait ses collègues du G7 à introduire des mesures similaires. "Compte tenu du rôle central de Londres dans le commerce international de l'or et des actions parallèles des États-Unis, du Japon et du Canada, cette mesure aura une portée mondiale, retirant la matière première des marchés internationaux réglementés", indique le communiqué.

En 2021, le volume des exportations d'or de la Russie s'élevait à 12,6 milliards de livres (15,5 milliards de dollars). Le volume des importations russes soumises aux sanctions britanniques a atteint à ce jour 13,5 milliards de livres (16,5 milliards de dollars). Selon M. Johnson, une telle interdiction "frappera directement les oligarques russes et portera un coup au cœur même de la machine de guerre [du président russe Vladimir] Poutine". Un projet de loi mettant en œuvre cette décision sera soumis au Parlement britannique la semaine prochaine.