Le président russe Vladimir Poutine estime infondée la comparaison entre l'adhésion à l'Otan de l’Ukraine et l’entrée dans le bloc de la Finlande et de la Suède. "La thèse selon laquelle nous nous sommes battus contre l'extension de l'Otan à l'Ukraine pour obtenir maintenant l’adhésion de la Suède et de la Finlande ne repose sur aucune base sérieuse", a-t-il indiqué, répondant aux questions des journalistes après le sommet de la Caspienne qui s'est tenu ce mercredi à Achkhabad. "Pour nous, la présence de la Finlande et de la Suède au sein de l’Otan n’est pas du tout la même chose que l'adhésion de l'Ukraine. Ce sont des choses tout à fait différentes", a-t-il expliqué selon Tass.

Selon lui, l'Alliance, "le réalise clairement, mais soumet cette thèse à l’opinion". "Pour dire: voyez, la Russie n’en voulait pas [de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan], mais elle a reçu le double", a-t-il précisé. "C'est leur affaire, qu’elles adhèrent où elles veulent, mais l'Ukraine c’est complètement différent", a poursuivi Vladimir Poutine. "L'Ukraine a commencé à être transformée en une tête de pont en vue d’ébranler la Russie, de lutter contre la culture russe, la langue russe, de persécuter ceux qui se sentaient comme partie du monde russe", a-t-il déclaré, faisant remarquer qu’il n’y avait "rien de tel en Finlande et en Suède, la situation étant complètement différente".

La Russie n’est pas préoccupée par une éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, mais elle ripostera de manière symétrique à un déploiement des infrastructures militaires de l’Alliance dans ces pays, a déclaré Vladimir Poutine. "Nous ne nous inquiétons pas de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Si elles souhaitent adhérer à l’Otan, libre à elles. Mais elles doivent comprendre clairement que si des contingents et des infrastructures militaires y sont déployés, nous serons contraints de riposter de manière symétrique et de créer les mêmes menaces pour les territoires d’où émanent des menaces pour nous", a-t-il encore noté a rapporté Tass.