L’Organisation des Nations unies a donné son point de vue sur le conflit israélo-palestinien. Dans un rapport publié ce mardi 7 juin 2022, une Commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a pointé du doigt Israël dans ce conflit qui dure depuis plusieurs années. Selon le document, l’occupation des territoires palestiniens par l’Etat hébreux ainsi que la discrimination subie par les Palestiniens représentent les principales causes de l’instabilité et des violences.

« Un indicateur de la nature asymétrique du conflit »

Navanethem Pillay, présidente de la Commission et ex-haut-commissaire aux droits de l’homme a écrit que : « Les conclusions et recommandations liées aux causes profondes pointent dans leur immense majorité vers Israël, ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité d’un Etat qui en occupe un autre ». Il faut dire que les conclusions du rapport de la commission mandatée par le Conseil de sécurité de l’ONU n’ont pas plu à Israël, qui a exprimé son indignation. Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a estimé que le document des Nations unies est partial.

Le Maroc s’est insurgé contre une provocation de la police israélienne en Palestine

« Le rapport est partial et biaisé, disqualifié par sa haine pour l’Etat d’Israël et reposant sur une longue série de rapports partiaux et biaisés » a-t-il fait savoir. Pour rappel, la publication du rapport intervient plus d’un mois après que le royaume du Maroc se soit insurgé contre une provocation de la police israélienne en Palestine. Rabbat avait dénoncé l’incursion de cette dernière dans la mosquée Al Aqsa, la fermeture de ses portes et l’agression des fidèles désarmés dans l’enceinte de la mosquée et sur ses esplanades, causant nombre de blessés. « Le Royaume du Maroc appelle les Nations Unies et la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre un terme à ces violations et agressions contre le peuple palestinien désarmé et ses valeurs sacrées » avait ajouté le texte.