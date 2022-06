Les relations entre le Canada et la Chine semblent avoir pris un coup, suite à des accusations d’Ottawa. En effet, ce dernier accuse Pékin de menacer la sécurité de son personnel des forces aériennes chargé de veiller à l’application des sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord. Selon les autorités canadiennes, plusieurs avions chinois se sont beaucoup trop rapprochés des avions canadiens. Cela, au point où les membres de l’équipage des appareils chinois étaient visibles. Toujours d’après Ottawa, la gravité de la situation a amené les militaires canadiens à changer de trajectoire pour éviter une collision.

« Ces interactions ne sont pas professionnelles »

A en croire Dan Le Bouthillier, chef des relations avec les médias des Forces armées canadiennes : « Lors de ces interactions, les avions de la PLAAF (People’s Liberation Army Air Force) n’ont pas respecté les normes internationales de sécurité aérienne. Ces interactions ne sont pas professionnelles et/ou mettent en danger la sécurité de notre personnel de l’ARC (Aviation royale canadienne) ». Cependant, ces accusations ont été rejetées par la Chine qui a accusé le Canada de menacer sa sécurité nationale.

La Chine a appelé le Canada à faire face à la gravité de la situation

« Récemment, sous prétexte d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, les avions de combat canadiens ont intensifié la reconnaissance rapprochée de la Chine et ont agi de manière provocatrice, mettant en danger la sécurité nationale chinoise et la sécurité du personnel de première ligne des deux côtés » a indiqué Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense. Il a par ailleurs exhorté le Canada à notamment faire face à la gravité de la situation. Pour rappel, les accusations contre la Chine interviennent plus d’une semaine après le blocage par Moscou et Pékin d’une résolution des Nations Unies, visant à sanctionner davantage Pyongyang, suite à ses multiples tirs de missiles. Vassily Nebenzia, ambassadeur de la Russie aux Nations unies, avait estimé que les USA ignorent les multiples appels de la Corée du Nord à mettre un terme à leurs « activités hostiles » et à commencer le dialogue.