Arthur Fraser, ancien chef des renseignements sud-africains, a annoncé avoir porté plainte contre le président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Il accuse ce dernier d’avoir enlevé et interrogé des voleurs qui lui avaient dérobé 3,8 millions d’euros « cachés » dans une de ses propriétés, avant d’acheter leur silence. Il accuse ensuite le président d’avoir dissimulé ces informations aux services fiscaux et à la police. L’information de la plainte a été confirmée par les chaînes sud-africaines.

Selon l’avocat de l’ancien haut responsable, Me Eric Mabuza, la plainte a été déposée dans un commissariat de Johannesburg. « Aujourd’hui, j’ai pris la décision sans précédent de porter plainte contre son excellence, le président de la République d’Afrique du Sud… Cette plainte découle du vol de […] plus de 4 millions de dollars cachés » a affirmé M. Fraser. Arthur Fraser accuse le chef de l’État d’enlèvement et corruption. Il affirme avoir fourni aux autorités les preuves de ses accusations. Cette affaire pourrait créer une nouvelle crise politique dans le pays. Le prédécesseur du président Ramaphosa avait été empêtré dans des scandales qui lui ont coûté son poste en 2018.