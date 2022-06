Washington est épouvanté par le fait qu’un fonctionnaire russe admet l'éventualité de l’exécution des citoyens américains en tant que mercenaires. C’est ce qu’a déclaré le coordinateur des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, en commentant le discours récent du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Même si ces paroles sont censées être un "signe" à Washington relatif aux conséquences éventuelles de la présence des citoyens américains dans la zone de conflit en Ukraine, elles n’en sont pas moins préoccupantes, souligne M. Kirby. Selon lui, de tels propos ne peuvent pas être considérées comme un comportement responsable d’une grande puissance. Il a ajouté que la partie américaine essayait de recueillir plus d’informations en la matière.

Plus tôt, le chef du service de presse de la présidence russe, Dmitri Peskov, n'a pas exclu la possibilité d'une décision de justice sur la peine capitale pour les Américains capturés dans le Donbass et accusés d'être des mercenaires. D’après lui, ils ne sont pas couverts par la Convention de Genève. Deux anciens militaires américains, Alexander Drueke, 39 ans, et Andy Huynh, 27 ans, ont été capturés près de Kharkov, a rapporté la semaine dernière le journal britannique Daily Telegraph.

Le 16 juin, le département d'État a déclaré que Washington était prêt à dialoguer avec Moscou au sujet des citoyens américains détenus près de Kharkov et qui se sont rendus en Ukraine pour prendre part aux combats. Les autorités américaines ont également exhorté une nouvelle fois les citoyens des États-Unis à ne pas se rendre en Ukraine. (Tass)