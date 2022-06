Depuis la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, la Turquie a clairement fait comprendre que cela ne pouvait se faire sans un changement majeur des deux pays. Il faut rappeler que la Turquie considère que la Suède et la Finlande soutiennent le terrorisme en hébergeant certains activistes opposés au régime de Erdogan. Lors d'une récente sortie, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu s'est encore exprimé sur le sujet. Il a une fois encore affirmé que son pays n'est pas opposé à la politique d'ouverture de l'alliance.

"La Turquie a toujours soutenu la politique d'ouverture de l'OTAN. Il y a actuellement deux pays candidats. Et les deux menaces les plus importantes pour l'OTAN sont la Russie et le terrorisme'... En tant que tel, nous demandons que toutes les préoccupations de l'alliance (de l'OTAN) soient prises en considération. Le soutien que ces pays apportent aux organisations terroristes est clair" a affirmé le ministre Cavusoglu. En citant le terrorisme il fait référence directement aux deux pays qui pour lui soutiennent le terrorisme en apportant un appui aux opposants recherchés en Turquie.

Ankara a exigé que la Finlande et la Suède cessent de soutenir les groupes que la Turquie désigne comme des organisations terroristes, extradent les suspects recherchés par le pays et lèvent les embargos sur les armes à Ankara comme conditions du soutien de la Turquie aux candidatures des pays à l'OTAN.