Les pays occidentaux oublient que les livraisons militaires à l’Ukraine contribuent au développement du marché noir des armes, notamment en Europe occidentale, a déclaré ce mercredi lors d’une conférence de presse la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Ils pensent qu’il s’agit d’un aller simple. Mais non, pourquoi? Ils estiment qu’ils se débarrassent d’armes obsolètes en les envoyant soit en Ukraine, soit dans des pays tiers, forçant ces derniers à donner au régime de Kiev leurs équipements encore plus vieux, mais ils oublient que les livraisons militaires à l’Ukraine contribuent au développement du marché noir des armes, y compris en Europe occidentale« , a-t-elle déclaré.

Toujours selon Maria Zakharova, les autorités des pays fournisseurs gardent le silence au sujet du problème, mais les experts indépendants et les structures spécialisées, telles qu’Interpol, commencent à sonner l’alarme. « Selon les informations de médias, les groupes criminels internationaux ont élaboré les schémas de sortie, notamment d’armes lourdes, de l’Ukraine. Certaines se trouvent d’ores et déjà en Bosnie, en Albanie et au Kosovo. Aujourd’hui, l’Occident, les États-Unis et l’Otan manifestent une préoccupation sans précédent pour l’avenir des Balkans. Mais nous imaginons l’avenir qu’auront les Balkans sous l’aile de l’Otan, en plus avec un marché noir d’armements renouvelé« , a-t-elle noté.

« Ceux qui fournissent aujourd’hui à Kiev des armes seront responsables de la sécurité de leurs propres habitants et de l’arrivée de ces armes aux mains des criminels et des terroristes. Responsables non pas du point de vue de poursuites en justice, de la législation, mais du point de vue du fait que, dans un contexte historique, il s’agira de « mérites » des pays Otan-centriques […] Or, les preuves d’utilisation de ces armes apparaîtront de plus en plus souvent lors d’enquêtes sur des meurtres commandités, vols et raids« , a-t-elle fait remarquer pour conclure.