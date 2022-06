Alors qu'un officiel ukrainien estime que les affrontements entre les deux camps ne dureront que trois à six mois supplémentaires, si les occidentaux envoient rapidement des armes lourdes, le secrétaire général de l'OTAN a une toute autre vision de la situation. "Nous devons nous préparer au fait que cela pourrait prendre des années. Nous ne devons pas relâcher notre soutien à l'Ukraine", a déclaré, Jens Stoltenberg chef de l'Otan dans une interview au journal allemand Bild.

"Les Ukrainiens se défendent courageusement contre les envahisseurs russes. Alor s que le combat dans le Donbass est mené par la Russie avec une brutalité croissante, les soldats ukrainiens opposent une résistance courageuse. Avec des armes plus modernes, la probabilité augmente que l'Ukraine puisse à nouveau chasser les troupes de Poutine du Donbass" a ajouté le secrétaire général de l'OTAN. Pour lui les occidentaux ne peuvent pas cesser de soutenir l'Ukraine. Pour lui même si les coûts sont élevés notamment sur le plan économique, la situation est pire pour les ukrainiens.

Mais du côté de l'Ukraine, les autorités semblent plus optimistes. « Si nous recevons des armes lourdes assez rapidement, la guerre ne devrait pas durer plus de trois ou six mois, et si toutes les conditions sont réunies, nous espérons reprendre nos territoires » a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Zelensky.