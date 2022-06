Les États-Unis ont 200 ogives nucléaires tactiques en Europe, 257 avions sont préparés à les utiliser, a déclaré ce samedi le président russe, Vladimir Poutine, au début des négociations avec son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko.

"Les Américains ont 200 ogives nucléaires tactiques en Europe, principalement des bombes nucléaires, dans six pays européens, membres de l'Otan. 257 avions non seulement américains mais aussi des pays que j'ai mentionnés sont préparés à leur possible utilisation", a indiqué Vladimir Poutine en soulignant que les armes américaines étaient déployées en dehors des États-Unis.

Cependant, le président russe estime qu'il n'y a pas pour le moment de nécessité de répondre de manière symétrique aux vols d'entraînement des avions de l'Otan avec des obus nucléaire près de la frontière biélorusse. "Vous avez indiqué qu'il pourrait être possible de répondre de manière symétrique. C'est possible mais nous n'avons pas besoin d'y répondre même de manière symétrique", a-t-il déclaré en répondant aux propos d'Alexandre Loukachenko selon lesquels ces entraînements des avions de l'Otan ne devaient pas être ignorés.