Le chanteur vedette R. Kelly risque gros avec les dernières accusations auxquelles il fait face. Selon un document rendu public par la presse américaine, les procureurs fédéraux souhaitent que le chanteur soit condamné à plus de 25 ans de prison. « Compte tenu de la gravité des infractions, de la nécessité d’une dissuasion spécifique et de la nécessité de protéger le public contre d’autres crimes de l’accusé, ainsi que des autres facteurs énoncés dans [la loi fédérale], le gouvernement soumet respectueusement qu’une peine plus de 25 ans est justifié… Il a poursuivi ses crimes et évité de les punir pendant près de 30 ans et doit maintenant être tenu pour responsable » ont écrit les procureurs dans un mémorandum.

Un jury de New York a déclaré Kelly coupable de racket et de plusieurs autres chefs d’accusation en 2021 lors de son procès après des accusations de trafic sexuel. Les procureurs ont affirmé que l’entourage de l’auteur du tube « I believe I can fly » équivalait à une entreprise criminelle qui forçait les femmes à être obéissantes. Les autorités fédérales ont également rappelé au juge qu’à leur avis, R. Kelly reste techniquement éligible à une éventuelle peine d’emprisonnement à perpétuité mais ont laissé le juge déterminé si cela était nécessaire ou pas.

Pour les avocats de la star, il ne mérite au maximum, environ 17 ans de prison en vertu des directives fédérales en matière de détermination de la peine. Le jury a convenu que Kelly était coupable de tous les chefs d’accusation allégués , mais a conclu que les procureurs n’avaient pas prouvé trois sous-accusations spécifiques impliquant une victime spécifique. « Avec l’aide de son entourage et pendant des décennies, l’accusé s’est attaqué aux enfants et aux jeunes femmes pour sa propre gratification sexuelle… Il a attiré de jeunes filles et garçons dans son orbite, souvent par des promesses vides ou conditionnées d’aide au développement d’une carrière dans l’industrie du divertissement ou simplement en jouant sur le désir compréhensible des mineurs de rencontrer et de passer du temps avec une célébrité populaire. » ont entre autres déclaré les procureurs dans le mémorandum. La célèbre avocate de la défense Jennifer Bonjean , qui représentait auparavant Bill Cosby , a récemment pris en charge l’affaire.