Au Royaume-Uni, en mai 2021, le rockeur Lord Zion décédait après avoir reçu une dose du vaccin AstraZeneca. En effet, 8 jours après sa première dose, le chanteur âgé de 48 ans signale une migraine insupportable. Sa compagne Vikki Spit appelle alors les urgences. Il rendra l'âme une semaine plus tard à l'hôpital. Il avait été victime d'une « lésion cérébrale irréversible causée par une hémorragie » après avoir reçu la dose d'AstraZeneca.

Vikki a déclaré que les ambulanciers qui ont assisté à Zion n'ont pas reconnu que ses symptômes de maux de tête pouvaient être liés au vaccin AstraZeneca. Il n'a donc pas reçu les traitements adaptés en temps et en heure. Après près d'une année de procédure, Vikki Spit, qui partageait sa maison avec son fiancé Zion a reçu le montant maximum de dédommagement dans des cas similaires qui est de 120 000 £. Elle a affirmé que cela n'était pas assez et a réclamé plus faisant valoir les pertes engendrées mais également l'argument de l'inflation.

"J'ai toujours le cœur brisé par la perte soudaine de mon partenaire depuis 21 ans, et parallèlement à ce traumatisme émotionnel, j'ai également été confronté à des difficultés financières en raison de la perte de la contribution de Zion aux finances du ménage.... Le paiement de 120 000 £ ne commence pas à couvrir la perte de revenus qu'une personne dans la quarantaine aurait subie avant de prendre sa retraite... Il n'y a tout simplement pas l'aide financière appropriée de la part du gouvernement pour soutenir ceux qui ont perdu leur famille à cause du vaccin" a-t-elle déclaré.