La guerre en Ukraine et les différentes sanctions occidentales profitent visiblement au système financier russe. En effet, le rouble est devenu la monnaie la plus performante du monde au cours de cette année. Ce mercredi 29 juin, la monnaie russe a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept ans. Il s’agit d’une hausse de plus de 3 % à 50,22 face au dollar à la Bourse de Moscou. Face à l’euro, la monnaie russe a grimpé de 3 % à 52,89.

Performances liées aux mesures de Poutine

Cette performance est liée aux différentes mesures qui sont prises face aux différentes sanctions occidentales. Les dirigeants russes ont par exemple interdit aux ménages de retirer leur épargne en devises pour empêcher l’effondrement du système financier. L’autre aspect ayant également renforcé la monnaie russe est la baisse considérable des importations et les paiements d’impôts en roubles par les entreprises russes tournées vers l’exportation.

80 roubles pour un dollar avant la guerre

« J’ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises » a formellement déclaré le président russe lors d’une rencontre gouvernementale le mercredi 23 mars dernier.

«Il est clair que livrer nos marchandises à l’UE, aux États-Unis, et recevoir des dollars, des euros, d’autres devises, ne fait plus aucun sens pour nous», a-t-il poursuivi. Cette mesure annoncée par le président russe Vladimir Poutine avait suscité une vague de réactions. Avant le début de la guerre, la monnaie russe s’échangeait à près de 80 pour un dollar et 90 contre un euro.