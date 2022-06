Les pays occidentaux détruisent le droit international et les valeurs universelles, cela devient une nouvelle réalité. C’est ce qu’a déclaré le procureur général russe Igor Krasnov lors d'une réunion avec son homologue arménien Artur Davtian en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

M. Krasnov a remercié M. Davtian d'avoir accepté l'invitation à participer au SPIEF 2022 et a souligné que le soutien et l'assistance mutuelle étaient très importants, surtout à l’époque où le monde est confronté à une nouvelle réalité, a rapporté le service de presse du procureur général à TASS. "Les pays occidentaux détruisent sous nos yeux les normes apparemment inébranlables du droit international et les valeurs humaines universelles. Des doubles standards flagrants, des accusations infondées qui divisent les gens en bons et mauvais uniquement sur la base de la nationalité: voilà à quoi nous sommes confrontés chaque jour", a mis en avant M. Krasnov.

Le procureur général de Russie a noté que plusieurs de ses collègues, malgré d'énormes pressions, restaient fidèles aux principes de légalité et de justice et unissaient leurs forces pour contrer efficacement les défis modernes et les menaces à la sécurité mondiale, y compris la renaissance du nazisme.