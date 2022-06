Les sanctions occidentales ont montré au monde qu'il n'y a plus de règles à respecter, a déclaré le premier vice-premier ministre russe Andreï Belooussov lors de la cérémonie d'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). "Nous faisons face à une crise colossale de confiance dans le monde. Le coup le plus douloureux que les sanctions ont porté à tous les pays sans exception, c'est qu'elles ont montré qu'il n'y avait pas de règles. Pas de règles du tout. Celui qui possède un colt est plus fort. C'est tout. Voici la seule règle", a-t-il déclaré.

La Russie fait en effet face à de lourdes sanctions dans plusieurs domaines et tient principalement grâce à son secteur énergétique, dont les européens n'arrivent pas encore à se priver. Sur le plan agricole, le pays exporte une grande quantité de céréales et d'huile. L'Union africaine par la voix du président en exercice, le président sénégalais Macky Sall a appelé à laisser la Russie et l'Ukraine vendre leurs productions. Une position soutenue par la Turquie lors de la rencontre entre le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov et son homologue turc Mevlut Cavusoglu.

A cette occasion la Turquie a estimé qu'il est "légitime" de lever les sanctions concernant les exportations si l'ouverture du marché international ukrainien est effectif. "Si nous devons ouvrir le marché international ukrainien, nous pensons que lever les obstacles aux exportations russes est légitime", a déclaré Mevlut Cavusoglu à Ankara pendant la conférence de presse qui a suivi la rencontre.