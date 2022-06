Comme convenu, la coalition Yewwi Askan Wi a tenu hier jeudi 09 juin son rassemblement tant annoncé et attendu. Beaucoup d’incidents n’ont pas marqué l’événement mise à part les arrestations survenues lors des manifestations. Le leader du Pastef, Ousmane Sonko qui avait appelé la population sénégalaise à la mobilisation et « à l’insurrection » s’est juste contenté des discours à l’encontre du pouvoir et du ministre de l’Intérieur et le Conseil constitutionnel. Cependant, les élections législatives auront bel et bien lieu à la date prévue.

Les élections auront bien lieu, sans la liste nationale de YAW, pour le scrutin proportionnel, qui a été disqualifiée par le Conseil constitutionnel, et ce, malgré la manifestation de la coalition tenue à la place de la Nation à Dakar. Très loin des « 200000 » personnes qu’ils promettaient de rassembler, les opposants de YAW ont effectué la manifestation dans le calme, puisque le dispositif de sécurité était imposant et donc dissuasif. Néanmoins, Sonko a accusé la « gendarmerie d’avoir retenu des manifestants venus de Mbour » ce qui a réduit le nombre de participants à l’événement.

Cette manifestation a également été une occasion pour l’Etat de prouver qu’il a les moyens pour empêcher certains de nuire à la sûreté et à la tranquillité dans le pays. Par conséquent, la manifestation a été libre mais bien encadrée puisque les forces de sécurité ont veillé au grain et les oiseaux de malheur qui prédisaient l’apocalypse ont été démentis. En effet, les forces de sécurité ont arrêté un rebelle du MFDC nommé Ousmane Kabilline Diatta, qui cherchait à rallier le lieu de la manifestation. La collusion avec les rebelles du MFDC est ainsi confirmée et cela va permettre aux enquêteurs de mieux s’orienter, en ce qui concerne les hommes encagoulés, semeurs de violence, identifiés lors des événements sanglants de mars 2021.

L’information sur l’arrestation a d’ailleurs été confirmée par le porte-parole du gouvernement Oumar Guèye. Dans ses déclarations, le ministre a affirmé que la justice est en train de faire le travail nécessaire pour la sécurité à l’intérieur du pays. « Oui, des rebelles ont été arrêtés le jour de la manifestation de l’opposition. Les gens qui veulent déstabiliser ce pays vont désenchanter », a-t-il laissé entendre lors de sa rencontre avec la presse ce vendredi 10 juin. Avec réussite de la manifestation, sur le plan de la mobilisation, la coalition Yewwi Askan Wi, à travers un communiqué de Déthié Fall et Cie, a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants pour le vendredi 17 juin pour un méga rassemblement à la Place de la Nation. Une annonce que le ministre Oumar Guèye s’est refusé de confirmer en ce qui concerne sa tenue en déclarant que la décision d’autorisation « relève de l’autorité administrative ».