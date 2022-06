Les députés arrêtés dans le cadre de la manifestation de la coalition Yewwi, bénéficierons très certainement désormais du soutien indéfectible de leurs homologues et très spécifiquement du député Théodore Monteil de la coalition Aar Sénégal. Selon le député, un recours sera déposé au bureau de l’Assemblée nationale afin d’obtenir un arrêt de poursuite contre ces derniers. Le processus d’arrestations de ces députés, qui séjournent depuis le jour de leur arrestation dans les commissariats de Dakar, serait biaisé au vu des faits récemment exposés.

La coalition Aar Sénégal apporte un total soutien aux éléments de la coalition Yewwi, mis à l’arrêt pour « projet d’atteinte à la sûreté de l’Etat » pendant les périodes d’organisations des manifestations de l’opposition. En effet, au cours de la conférence de presse tenue le mercredi 22 juin par le député Théodore Monteil de la coalition Aar Sénégal, ce dernier a fortement déploré les conditions d’arrestations de ses collègues de l’opposition. Il a précisément évoqué « une arrestation arbitraire des députés issus de l’opposition » avant d’exposer les faits. « Cheikh Abdou Bara Doli a été arrêté en flagrance, et envoyé en instruction. Alors que le député ne peut être arrêté sous cette forme sans la levée de son immunité parlementaire. Déthié Fall aussi est arrêté sur la VDN, alors que la manifestation était prévue à la Place de l’Obélisque, de même que Mame Diarra Fall, arrêtée chez Barthélémy Dias », fait-il savoir.

Et pour Théodore Monteil, il est hors de question d’abandonner ces derniers car la loi lui-même et précisément le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, leur réserve une marge de défense. Pour ce, le député annonce le dépôt d’un recours en ce jour du jeudi 23 juin au bureau de l’Assemblée nationale dans le but d’obtenir une libération de ses confrères. Il précise également que « n’importe quel député peut introduire une requête au niveau du bureau de l’Assemblée nationale et invoquer l’article 51 et 52, pour demander l’arrêt des poursuites contre un député. Et une commission ad hoc de 11 membres sera mise en place pour étudier les dossiers et arrêter les poursuites ». Il faut notifier que les députés Bara Doli, Déthié Fall, Diarra Fall sont en détention pour organisation de « projet d’atteinte à la sûreté de l’Etat, organisation d’opération coordonnée à différents niveaux pour déstabiliser la capitale sénégalaise, voir du terrorisme ».