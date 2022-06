À quelques semaines des législatives, l’atmosphère est de moins en moins vivable et la tension monte de partout dans la sphère politique du Sénégal. Le leader de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko est d’ailleurs au cœur de toutes les discussions depuis son appel à la mobilisation de la population pour une marche contre le régime du président Macky Sall. Les sorties fussent de toutes parts, mais la tout récente ne passera certainement pas inaperçue vu le contenu du message livré. Après cet appel à « éliminer Sonko de la course », Amath Suzanne Camara risque gros dans les jours à venir.

Nombreux sont les sympathisants du président sénégalais qui se lèvent contre le leader du Pastef. Les réactions aussi différentes les unes que des autres se font entendre, pour critiquer et dénoncer les attitudes du maire Ousmane Sonko dans sa procédure pour les législatives du 31 juillet prochain. Cependant, la « prétendue solution » de Amath Suzanne Camara ne sera pas du tout la bienvenue chez les militants et sympathisants du Pastef. En effet, Amath Suzanne Camara, un pro Macky Sall, a à travers une vidéo publiée sur la toile, appelé à la suppression de Sonko pour la tranquillité du Sénégal.

« Je suis prêt à donner ma vie pour le Président Macky Sall et pour le Sénégal. Il n’y aura jamais de stabilité dans ce pays tant que Ousmane Sonko est en vie. Il doit être tué parce qu’il ne pense qu’à ça. On doit l’abattre une bonne fois pour toutes », a-t-il laissé entendre dans la vidéo. Amath Suzanne Camara déplore fortement le comportement du leader de Yewwi Askan Wi et avant ses propos « insoutenable », a tenu à dénoncer les agissements de Ousmane Sonko et de ces compagnons depuis la déclaration de l’irrecevabilité de leur liste.

« La deuxième et dernière décision du ministère de l’Intérieur et du Conseil constitutionnel stipulent que la liste proportionnelle de Yaw et celle des suppléants de Benno ne sont pas valides. Cela n’empêche pas que ces deux coalitions puissent aller aux élections législatives en utilisant les listes valides. Donc où est le problème. Est ce que cela vaut la peine de brûler le pays ? C’est ce que veulent Ousmane Sonko et Cie. Ils veulent aller au Palais pour semer le bordel là-bas », fait-il comprendre.