Six mois de prison assortis de sursis. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par le tribunal des flagrants délits de Dakar contre El Hadj Thiam pour « menaces de mort par le biais d’un système informatique ». Selon les précisions apportées par le journal AS sur la situation, l’affaire oppose en effet le coordonnateur du parti Pastef de Taïba Niassène (Kaolack) à la tante d’Adji Sarr. Tout serait parti d’une note vocale envoyée par le mis en cause à ce membre de la famille de l’accusatrice de Sonko.

Dans une vidéo publiée sur la toile, la plaignante avait lancé quelques piques à l’endroit du leader du Pastef. Le message d’El Hadj Thiam intervenait ainsi en réaction aux propos de cette proche d’Adji Sarr. Le mis en cause qui est un commerçant établi au marché Colobane indiquait dans son message audio adressé à la femme le 16 avril dernier que sa vie était en danger.

L’affaire toujours en cours

Rappelons que cette condamnation intervient alors que l’affaire dénommée Sweet Beauté continue de défrayer la chronique au Sénégal. Il y a quelques jours, les avocats de l’opposant sénégalais accusé de viols et menaces de mort par Adji Sarr, avaient adressé une correspondance au Doyen des juges pour demander l’audition comme témoin de l’ex-capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré. Mais la demande a été rejetée par le parquet.