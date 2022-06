C’est un secret de polichinelle. Les Ecureuils du Bénin affrontent dans la soirée de ce samedi 04 juin 2022, les Lions de la Téranga du Sénégal. Le coach béninois Moussa Latoundji est apparu très détendu en conférence de presse d’avant match. Après avoir jeté des fleurs à la sélection sénégalaise, Moussa Latoundji a fait savoir que le Bénin n’était pas à Dakar pour visiter la ville.

» Comme je vous ai dit nous ne pas là pour visiter Dakar «

« On est pas au Sénégal pour visiter Dakar, nous sommes venus ici pour faire quelques choses de bon. ( La non-qualification à la dernière CAN nous donne envie d’être présents à la prochaine édition en Côte d’Ivoire). Comme je vous ai dit nous ne pas là pour visiter Dakar, nous sommes là pour arracher quelque chose même si c’est 3 ou bien 1 point. L’objectif c’est la qualification pour la Côte d’Ivoire » a déclaré le sélectionneur béninois. Il fait confiance en ses poulains et estime qu’ils sont prêts pour le match de ce soir face à une « très belle équipe (du Sénégal) avec des joueurs de classe mondiale ». Lors de cette conférence de presse d’avant match, Moussa Latoundji avait à ses côtés le capitaine des écureuils Khaled Adénon.

» Le moral est très haut «

Il a laissé entendre que le match face aux champions d’Afrique sera très intéressant. Et l’objectif du Bénin lors de cette campagne de qualification est de finir premier ou deuxième pour pouvoir être du côté de la Côte d’Ivoire l’année prochaine. Il pense que ses coéquipiers sont dans la même dynamique. « Le moral est très haut. Tout le monde est en bonne santé. On est impatient de jouer ce match contre le Sénégal » a déclaré ca cadre de la sélection béninoise. La rencontre débute à 20 heures, heure béninoise. Les regards seront donc tournés vers le stade Abdoulaye Wade de Dakar.