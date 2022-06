La série à succès "Squid Game" aura bientôt une nouvelle saison. L’annonce a été faite par Netflix ce dimanche. Dans une correspondance de l’écrivain et réalisateur Hwang Dong-hyuk, Netflix a dévoilé les grandes lignes de cette deuxième saison de "Squid Game". On retient donc que, certains personnages tels que Gi-hun et The Front Man pourraient revenir. « L'homme en costume avec ddakji pourrait être de retour », indique la lettre.

« Vous serez également présenté au petit ami de Young-hee », a également ajouté l’écrivain et réalisateur Hwang Dong-hyuk dans la correspondance publiée par Netflix. Rappelons que la série a connu un franc succès dès sa première diffusion. Lors de sa diffusion en septembre 2021, elle est devenue la série la plus regardée de Netflix. Il s’agit en réalité de l'histoire de concurrents à court d'argent qui jouent à des jeux d'enfance pour tenter de gagner des sommes d'argent qui changent leur vie.

Avant 2024?

Notons que pour le moment, aucune précision n’a été faite sur la date officielle de sortie de la saison de 2 de "Squid Game". Il y a quelques mois, l’écrivain et réalisateur Hwang Dong-hyuk annonçait tout de même que la deuxième saison de la série ne sortirait pas avant 2024. La sortie de son dernier film l’occupe. Une troisième saison de la série est également attendue dans les prochaines années.