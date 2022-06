L'Otan a annoncé avoir conclu un accord avec la Turquie sur l'admission de la Suède et de la Finlande à l'Alliance, les détails n'ont pas encore été divulgués. Ce message a été diffusé ce mardi sur Twitter par le service de presse de l'Otan. "La cérémonie de signature de l'accord entre la Turquie, la Suède et la Finlande et la conférence de presse du secrétaire général de l'Otan auront lieu", a indiqué le service de presse. Plus tôt mardi, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avait déclaré que, lors du sommet, les dirigeants de la Turquie, de la Suède et de la Finlande se rencontreraient sur le thème de la levée du veto d'Ankara sur l’admission d'Helsinki et de Stockholm.

Lors d'une conférence de presse mardi la première ministre suédoise Magdalena Andersson a affirmé: "Nous sommes parvenus à un accord entre la Suède, la Turquie et la Finlande, ce qui signifie que la Turquie accepte maintenant que nous recevions le statut d'invité de l'OTAN." Andersson a déclaré que plus tôt lors d'une réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, elle et le président finlandais Sauli Niinistö "ont pu parler des mesures que la Suède a prises concernant la législation antiterroriste" et de leur durcissement ces dernières années, qui se poursuivra après le 1er juillet.

Dans le même temps, la ministre des Affaires étrangères Ann Linde a précisé que la Suède pourrait devenir un pays invité la semaine prochaine. "La semaine prochaine, il y aura des pourparlers d'adhésion à Bruxelles, puis quand ils seront terminés, ce qui ne prendra pas longtemps, nous obtiendrons le statut d'invité", a-t-elle déclaré. (Tass)

We now have an agreement that paves the way for #Finland & #Sweden to join #NATO. I thank Presidents @RTErdogan & @Niinisto & @SwedishPM for the constructive spirit that made this historic decision possible. pic.twitter.com/dCEeoNjkOl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022