Au Sénégal, l’intervention du Guide religieux de la communauté Mouride est sollicitée pour le dégel de la crise pré-électorale qui secoue le pays depuis quelques semaines. En effet, profitant d’une visite qu’il a rendue au leader religieux ce lundi 27 juin, le président du mouvement Geum sa Bopp a souhaité que khalife conseille le président Macky Sall.

« Le Président Bougane Gueye demande au khalife Général de parler à Macky Sall qui est sur le point de « brûler » ce pays de par les actes antidémocratiques qu’il ne cesse de poser en direction des législatives. », rapporte les médias. Notons que cet appel lancé à l’endroit de Serigne Mountakha Mbacké intervient dans un contexte politique assez tendu. Le rejet de la liste de l’opposition pour le compte de la prochaine élection législative motive l’organisation de manifestations dans le pays.

La dernière interdite a occasion trois morts. Plusieurs personnes ont été interpellées et sont poursuivies pour « atteintes à la sûreté de l’Etat ». Récemment, les médias locaux ont fait remarquer que dix membres de la sécurité de l’opposant sénégalais ont été mis aux arrêts. Leur arrestation est intervenue alors que certaines d’entre eux se rendaient au domicile d’Ousmane Sonko. Leur arrestation intervient dans un contexte où les forces de sécurité et de défense au Sénégal procèdent à une série d’arrestations depuis la dernière manifestation interdite qui a fait des morts et plusieurs blessés.