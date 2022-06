Le Bénin est confronté depuis quelque temps aux attaques terroristes dans le septentrion. Reçu le jeudi 16 juin 2022 dans l’émission «Le gouvernement en action » sur la chaîne de la télévision nationale, le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale, Fortunet Alain Nouatin a dévoilé les initiatives prises par le gouvernement béninois sur le plan sous régional pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le ministre de la défense nationale a précisé qu’ «aucun pays à lui seul ne peut endiguer le phénomène ».

C’est pour cela que le ministre Fortunet Alain Nouatin a déclaré qu’il faut qu’il y ait «une conjonction de forces de tous les pays confrontés à ce fléau ». C’est dans cette optique que le Bénin fait partie de l’initiative d’Accra. Cette initiative d’Accra regroupe sept (07) pays à savoir la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Selon le ministre de la défense nationale, l’initiative d’Accra reconnait essentiellement deux choses : la mutualisation et la coordination des actions anti-terroristes et l’organisation d’opération conjointe.

En plus de cette initiative d’Accra, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger ont signé un mémorandum d’entente qui stipule deux choses essentielles. La première c’est l’assistance mutuelle et la deuxième c’est la possibilité de poursuivre en opération sur le territoire étranger c’est-à-dire les djihadistes peuvent être poursuivis lorsqu'ils se réfugient de l’autre côté de la frontière. Cela voudra dire que ces quatre pays ont la possibilité de poursuivre ces djihadistes au-delà de leurs frontières.

Il faut signaler que le gouvernement béninois entretient également avec le Niger une coopération militaire très étroite qui vient d’être formalisée par un mémorandum il n’y a pas longtemps. Le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale, Fortunet Alain Nouatin a laissé entendre qu’également un autre mémorandum de même type que le mémorandum d’entente «est en top line avec le Burkina Faso ».