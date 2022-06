L’affaire relative au trafic de passeports diplomatiques au Sénégal continue de défrayer la chronique. En effet, selon les informations rapportées par les médias, les députés impliqués dans cette affaire ont décidé d’interjeter appel après leur condamnation. A en croire Les Echos, les avocats de ces parlementaires sénégalais estiment qu’il n’y a aucun délit que le juge peut retenir contre eux.

La Chambre correctionnelle avait condamné à 5 mois ferme de prison Boubacar Willembo Biaye pour « complicité de faux et usage de faux ». Le second du nom d’El hadj Mamadou Sall a écopé quand à lui, de 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour les délits « d’abus de confiance et d’escroquerie ». Alors que le dernier recouvre la liberté le 21 juin prochain, Boubacar Biaye sera également libéré à la fin de ce mois. Les deux avaient été mis sous mandat de dépôt depuis plusieurs mois suite à la levée de leur immunité parlementaire.

Plusieurs noms cités

Rappelons que ce dossier qui a secoué la mouvance parlementaire a emporté sur son passage beaucoup de cadres de l’administration sénégalaise. Il s’agit par exemple de certains agents du ministère des Affaires étrangères. Le nom du footballeur sénégalais Kara Mbodj a également été cité dans l’affaire. Ce dernier aurait déboursé une somme évaluée à 3, 5 millions fCFA pour solliciter un passeport diplomatique. Ledit montant a été versé à l’homme d’affaires Limamou Laye Seck lui-même interpellé.