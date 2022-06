Un couple de Nigérians été mis aux arrêts au Royaume-Uni et placé en détention provisoire. Ils sont accusés d’avoir voulu faire le prélèvement d’organes sur un enfant. Il s’agit en réalité de Ike Ekweremadu et de sa compagne Nwanneka Ekweremadu. L’homme est un sénateur de l'opposition dans l'État d'Enugu, dans le sud du pays, et également un ancien vice-président du Sénat. Selon les informations rapportées par la police, l’alerte a été donnée suite à un rapport qui parle d'éventuelles infractions à la législation moderne sur l'esclavage.

Un garçon de 15 ans

La victime serait un garçon de 15 ans selon les précisions apportées par la BBC. Les mis en cause ont déjà comparu devant le tribunal de première instance d'Uxbridge à Londres. Toujours selon le média britannique BBC, le couple est placé en détention provisoire en attendant leur prochaine comparution prévue le 7 avril prochain. Pour l’heure, le jeune homme a été mis en sécurité et bénéficie d’un accompagnement adéquat.

Un précédent cas de cannibalisme signalé au Nigéroa

Notons que ce n’est pas la première fois que le Nigéria est cité dans de telles pratiques. Au mois de janvier, la police de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé avoir arrêté quatre personnes soupçonnées de cannibalisme et de vente d'organes humains. Ces arrestations ont eu lieu après la découverte d’un cadavre dans un bâtiment inachevé, avec des parties du corps manquantes. La victime était un garçon de 9 ans dont la disparition avait été signalé quelques jours plus tôt.