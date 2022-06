Au moins 150 personnes ont été évacuées ce mercredi de leur domicile en raison d'un incendie de forêt qui fait rage pour le deuxième jour dans la station balnéaire de Marmaris, dans le sud de la Turquie. "La température de l'air et la vitesse du vent affectent grandement la propagation d'un feu de forêt. À mesure que la température augmente et que la vitesse du vent augmente, nous ajustons nos actions. Jusqu'à présent, nous contrôlons la propagation du feu, mais nous n'avons pas assez d'équipement aérien. Nous avons dû évacuer 150 citoyens de 52 ménages", a déclaré le ministre de l'Agriculture et des Forêts du pays Vahit Kirisci à l’édition turque de la chaîne de télévision CNN. (Tass)