L'offensive lancée par la Russie depuis plus de trois mois se poursuit en Ukraine. Chaque camp a essuyé de lourdes pertes tant en vies humaines qu'au niveau matériels et infrastructures. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, le chef des forces armées britanniques, l'amiral Sir Tony Radakin a dit ce qu'il pense du conflit pour lequel une issue n'a pas encore été trouvée. Pour lui, "la Russie ne prendra jamais le contrôle de l'Ukraine".

Le chef des forces armées britanniques, l'amiral Sir Tony Radakin s'est prononcé sur la situation actuelle en Ukraine auprès de l'agence de presse AP rapporte le site Insider qui cite the Independent. Si le haut gradé reconnait que la Russie avance dans son offensive, il a estimé que "toute idée que c'est un succès pour la Russie est un non-sens". A l'en croire, "l'Ukraine a montré à quel point elle est vraiment courageuse". Le haut gradé britannique a relevé pendant son intervention une erreur de la Russie et a affirmé que le pays ne contrôlerait jamais l'Ukraine. "C'est une terrible erreur de la part de la Russie. La Russie ne prendra jamais le contrôle de l'Ukraine", a rapporté l'Independent.

L'amiral Radakin va plus loin. "La Russie a déjà stratégiquement perdu. L' OTAN est plus forte , la Finlande et la Suède cherchent à la rejoindre", a déclaré l'amiral Radakin, qui agit en tant que chef des forces armées du Royaume-Uni et principal conseiller militaire du Premier ministre et secrétaire d'État à la Défense. A l'en croire, Poutine "a utilisé environ 25% de la puissance de son armée pour gagner une infime partie du territoire et 50 000 morts ou blessés", a-t-il déclaré