Un site de déploiement de mercenaires étrangers a été détruit dans la région d’Odessa à l’aide des missiles air-sol guidés, a annoncé ce samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. « En outre, 27 zones d’accumulation du personnel et du matériel militaire des forces armées ukrainiennes ont été ciblées, deux postes de commandement ukrainiens, six entrepôts de missiles et d’artillerie, de munitions et de carburant ont été détruits« , a-t-il ajouté.

Il y a deux jours, Moscou avait déjà affirmé avoir éliminé des centaines de mercenaires étrangers. «Des centaines de mercenaires étrangers en Ukraine ont été éliminés par des armes de haute précision à longue portée peu de temps après leur arrivée sur les lieux où ils devaient recevoir un entraînement supplémentaire», a assuré Igor Konachenkov. Lire la suite.

Au début de la guerre, le président Joe Biden avait affirmé que Poutine ne devait plus rester au pouvoir suscitant la colère en Russie et le qualifiant au passage de boucher. « Même si je ne suis pas d’accord avec M. Poutine et que je trouve ses actions scandaleuses, les États-Unis n’essaieront pas de provoquer son éviction à Moscou. » a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse. Le locataire de la Maison-Blanche est allé plus loin en affirmant que les USA ne cherche pas à créer une guerre entre l’OTAN et la Russie. « Nous ne cherchons pas une guerre entre l’OTAN et la Russie » a-t-il ajouté.