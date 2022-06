Le statut neutre de la Suisse et une législation interdisant de livrer des armes dans les zones de conflits internationaux expliquent la réponse négative de Berne aux demandes du Danemark et de l’Allemagne de réexporter des véhicules blindés et des munitions de fabrication Suisse en Ukraine, a déclaré ce mercredi à l’agence TASS un porte-parole du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Il a confirmé les informations des médias suisses selon lesquelles le pays n’avait pas autorisé le Danemark à remettre au régime de Kiev des véhicules de combat d’infanterie Piranha III et a rappelé que l’Allemagne s’était vu refuser à deux reprises une demande de livraison de munitions de fabrication suisse à l’Ukraine.

Le porte-parole a indiqué que le SECO avait répondu par la négative, se référant à la neutralité suisse et à la législation du pays qui exige de refuser toute demande de livraison dans un pays engagé dans une guerre civile ou un conflit armé international. La chaîne SRF et l’agence de presse Keystone-ATS ont fait précédemment savoir que le Danemark voulait remettre 20 Piranha III au régime de Kiev, mais que la Suisse avait rejeté la demande de réexportation de Copenhague, l’Ukraine étant en plein conflit armé.

Pour rappel, les USA et leurs alliés européens ont livré à plusieurs reprises du matériel militaire à l’Ukraine pour que le pays puisse faire face à l’assaut russe. Moscou a bombardé à plusieurs reprises des convois de livraison et des chemins de fer pour empêcher ces livraisons, à en croire les autorités russes. Lire la suite