L’Otan s’attend à ce que le conflit en Ukraine soit prolongé. C’est ce qu’a fait savoir ce vendredi le secrétaire général délégué de l'Otan Mircea Geoana. "Malheureusement, nous prévoyons un conflit prolongé, de plus en plus une guerre d’épuisement dans laquelle les pertes des deux côtés seront importantes, une guerre dominée par l’artillerie et avec peut de déplacements de troupes, mais il n’y a pas assez de forces dans les deux camps pour que l’une des parties puisse gagner de manière décisive sur le champ de bataille", a-t-il déclaré répondant aux questions de l’agence Agerpres.

Faisant référence au sommet de l’Otan qui se déroulera la semaine prochaine à Madrid, Mircea Geoana a souligné que "ce sera un sommet historique avec une signification transformatrice". "Nous nous occuperons du renforcement de la présence de l’Otan sur le flanc oriental, les dirigeants annonceront à la fois la portée et la contribution spéciale que les différents alliés apporteront", a-t-il noté. "Je prévois que l’accent sera mis sur la région de la mer Noire, car c’est une région d’une importance stratégique vitale pour l’Otan."

Le secrétaire général délégué de l'Alliance a déclaré qu’il s’attendait à la participation du président ukrainien Vladimir Zelensky au sommet, soulignant que le soutien à l’Ukraine devrait être poursuivi. "C'est donc un sommet extrêmement important, il y aura de bonnes nouvelles pour la Roumanie, pour l'Otan, pour les relations transatlantiques, pour l'Ukraine", a conclu Mircea Geoana. (Tass)