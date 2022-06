En Russie, le bulletin d’information de la radio Kommersant FM a été subitement interrompu par l’hymne militaire ukrainien a rapporté Francis Scarr journaliste de la BBC. Alexey Vorobyov, rédacteur en chef de Kommersant FM, a confirmé mercredi à l’agence de presse publique Tass que le flux en ligne avait été piraté. « Nous avons été vraiment piratés. Les spécialistes techniques découvrent maintenant l’origine de cette attaque, essayant de faire quelque chose avec le flux Internet », a-t-il déclaré.

Parmi les autres chansons diffusées sur Kommersant FM figuraient l’ hymne national ukrainien et » I don’t need a war » du groupe de rock russe Nogu Svelo. La radio appartient à l’oligarque russe Alisher Usmanov, cinquième fortune de Russie. Pour rappel, depuis le début de l’offensive russe, les américains et des ukrainiens ont lancé des cyberattaques contre Moscou. Une information confirmée par un officier américain. En effet, le général Paul Nakasone a confirmé l’information au cours d’un entretien avec un média américain. « Nous avons mené une série d’opérations sur tout le spectre; opérations offensives, défensives [et] d’information », a déclaré le général Paul Nakasone dans une interview à Sky News .