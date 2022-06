De nouvelles informations ont été révélées par le satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) Gaia. Il s’agit de son troisième catalogue de données depuis sa mise en orbite en il y a un peu moins de 10 ans. On retient de ce troisième catalogue de données que, le plus grand catalogue d’étoile binaire ainsi que des informations sur des milliers d’objets de la Galaxie ont été dévoilés. Il y a également des objets qui présentent des informations sur les quasars et d’autres galaxies.

Le troisième catalogue de données présente aussi une découverte faite par les astronomes. Il s’agit de la composition chimique d’une étoile qui peut être considérée comme son « ADN ». Le satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) Gaia apporte également des informations sur la formation de l’Univers il y a plus de 13 milliards d’années.

"Gaia est une mission de relevé"

Selon les explications de Timo Prusti, l’un des scientifiques travaillant pour le projet Gaia à l’Agence spatiale européenne (ESA), « contrairement à d’autres missions qui ciblent des objets spécifiques, Gaia est une mission de relevé ». « Cela signifie qu’en surveillant de nombreuses fois le ciel entier avec des milliards d’étoiles, Gaia est tenue de faire des découvertes que d’autres missions manqueraient. C’est l’une de ses forces, et nous avons hâte que la communauté astronomique plonge dans nos nouvelles données pour en savoir encore plus sur notre galaxie et ses environs », a poursuivi le scientifique.