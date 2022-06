La scène avait fait le tour du monde. Depuis Will Smith a tenté de faire profil bas après une explosion de révélations et de rappels sur son couple. L'une des personnes qui avait assisté de près à la scène, le cinéaste milliardaire afro-américain Tyler Perry s'est exprimé pour la première fois sur le sujet. Il avait été aperçu aux côtés de Will Smith le réconfortant juste après la gifle, mais ne s'était jamais exprimé publiquement sur le sujet.

Le cinéaste milliardaire américain, Tyler Perry, a évoqué la tristement célèbre scène des Oscars, où Will Smith est monté sur scène et a giflé le présentateur, Chris Rock, après une plaisanterie sur les cheveux de sa femme. C'était lors d'une conversation avec Gayle King lors du Festival du film de Tribeca. Perry avait été aperçu en train de discuter avec Will Smith après l'incident, mais le producteur a clairement indiqué qu'il "désamorçait" la situation, plutôt que de réconforter Smith, selon Variety.

"J'étais là de près, je suis parti tôt pour aller voir Chris parce que c'était mal (ndlr: ce qui s'est passé) en termes clairs... Je me suis assuré de le dire à Will, et quand nous nous sommes approchés de lui, il était dévasté. Il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé... Je pense qu'il réfléchit beaucoup à essayer de comprendre ce qui s'est passé...Je connais ce sentiment, j'ai des frissons en y pensant"... Je connais ce sentiment d'être un homme et de penser au petit garçon. Si ce traumatisme n'est pas traité tout de suite en vieillissant, il apparaîtra au moment le plus inapproprié et le plus horrible...Il y a une différence entre réconforter et désamorcer... Être amis avec eux deux, ça a été très difficile." a entre autres déclaré Tyler Perry.