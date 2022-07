Il n’a que 12 ans et pour lui les sciences et les maths sont de toute évidence un jeu d’enfant. Laurent Simons, ce prodige belge, surdoué, doté d’un quotient intellectuel de 145, fait une nouvelle fois l’actualité après avoir décroché un master de physique à l’université d’Anvers en une année au lieu de deux avec en prime, la meilleure mention. Et pourtant la physique n’est pas sa matière préférée. C’est en tout cas ce que déclarait ce génie en 2018 alors qu’il était sur le point d’avoir une licence.

Il étudiera la médecine l'année prochaine

« Ma matière préférée, ce sont les mathématiques. Parce que c’est très vaste. Il y a la statistique, la géométrie, l’algèbre…Il y a plusieurs directions » déclarait-il. Son intelligence est fascinante et il n’a pas encore fini d’étonner le monde. L’année prochaine, le jeune garçon qu’on croirait sortir d’un film de fiction, va étudier la médecine. Et on s’attend à ce qu’il empoche son diplôme plus vite que le commun de ses camarades. Laurent Simons est originaire de la région flamande de la Belgique. Ostende, plus précisément.

Son rêve est de travailler dans la biotechnologie et autour des organes artificiels. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est équipé pour l’atteindre, lui qui a un QI de 145 alors que la moyenne oscille entre 90 et 110. Notons qu’à 8 ans, l’adolescent avait déjà un diplôme équivalent au Baccalauréat. On reparlera très certainement de lui, les années à venir.