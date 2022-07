La Russie va élaborer un système durable de coopération avec l'Afrique, qui ne dépendrait pas de la politique de l'Occident. C’est ce qu’a fait savoir mardi le chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique, l'ambassadeur itinérant Oleg Ozerov lors d'une visioconférence consacrée aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.

"Nous avons beaucoup de travail à faire, dont le but est de construire un système durable de liens économiques efficaces avec le continent africain, qui ne dépendrait pas des politiques de Washington ou de Paris et nous permettrait de travailler dans l'intérêt national de la Fédération de Russie et des États africains. Je suis convaincu que nous le ferons et qu'une partie importante du travail sera accomplie lors du deuxième sommet Russie-Afrique", a déclaré le diplomate.

M. Ozerov a indiqué que "par leurs actions, les États occidentaux ont en fait bloqué les modes traditionnels d'interaction entre la Russie et le continent africain". "L'avantage est que nous souhaitons nouer des contacts et des connexions directes. Il ne s'agit pas de contourner les sanctions, mais de construire notre propre système de relations dans le domaine de la finance, de la logistique, de la réglementation juridique et de l'interaction entre les associations sous-régionales d’intégration", a-t-il résumé. (Tass)