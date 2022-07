Le président russe et commandant en chef suprême des forces armées russes, Vladimir Poutine, a approuvé dimanche la nouvelle doctrine navale russe et le nouveau règlement du service à bord de la Marine russe lors d'une cérémonie dans la Forteresse Pierre-et-Paul à l’occasion du Jour de la Marine russe. "Afin d'assurer la mise en œuvre de la politique maritime nationale de la Russie, je décide d'approuver la nouvelle doctrine navale de Russie et annuler la doctrine navale de Russie, approuvée le 17 juin 2015", stipule le texte du premier décret.

En outre, la situation actuelle exige de la Russie des actions adéquates et décisives, a-t-il annoncé dimanche, s'exprimant lors du défilé naval principal à Saint-Pétersbourg. "Les conditions actuelles exigent de nous des actions adéquates, rapides et fermes. Je suis convaincu que la génération actuelle de marins et d'officiers est un support fiable et durable de la Patrie. Pour nous tous, la Patrie est un concept sacré, et sa protection est un devoir et le sens de la vie de chacun de nous", a-t-il souligné. (Tass)