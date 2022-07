La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Ce samedi, une attaque au couteau est survenue ce samedi 09 Juillet 2022. Selon les publications de plusieurs médias internationaux, l'attaque est survenue dans un hôpital renommé de Shanghai. Quatre personnes ont été blessées dans cette attaque. Selon un communiqué de la police, l'assaillant a été blessé puis maitrisé par les forces de l'ordre.

En Chine, un individu armé d'un couteau a blessé 4 personnes au cours d'une attaque dans un hôpital de Shanghai. Selon la police, l'individu a été maitrisé. « La police est rapidement arrivée sur place et a découvert un homme qui tenait un groupe de personnes en otage avec un couteau au septième étage de l’hôpital », a indiqué un communiqué de la police. « Lorsque le suspect a tenté de s’en prendre aux otages et aux agents, la police a ouvert le feu pour le blesser et le maîtriser », précise le même communiqué.