81,90% c’est le taux de réussite au Certificat d’Etude primaire (CEP) session de juin 2022 au plan national. Selon Frissons Radio, ce taux de réussite a été rendu public ce jeudi 30 juin 2022 à Porto – Novo dans le département de l’Ouémé par le directeur des examens et concours (Dec) du ministère des enseignements maternel et primaire, Victor Adohinzin. Selon le Directeur des examens et concours, il y a 226.576 candidats qui sont inscrits pour l’examen du Cep. 220.427 candidats ont planché pour cet examen et 180.520 candidats sont déclarés admissibles. Le taux de réussite a connu une légère baisse de 0,72%. L’année dernière, le taux de réussite était de 82,62%.

Il faut signaler que les résultats peuvent être consultés sur le site https: //www.eresultats.bj et l’affichage de ces résultats dans les écoles est prévu pour ce vendredi 1er juillet 2022 . Au niveau des départements, c’est le Borgou qui vient en tête avec 87,45% suivi respectivement , du Plateau avec 87,42%, de la Donga avec 86,06%, de l’Ouémé avec 85,98%, de l’Atlantique avec 84,45%, du Littoral avec 84,14%, des Collines avec 83,15%, du Zou avec 82,15%, de l’Atacora avec 78,93%, de l’Alibori avec 74,39% du Mono avec 70,57% et du Couffo avec 53,04%.