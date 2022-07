Le nouveau trio à la tête du parti Union Progressiste depuis quelques jours a pris contact avec le personnel administratif hier 19 juillet 2022 au siège dudit parti. Une occasion pour le président Joseph Djogbénou et sa nouvelle équipe d’établir les bases pour une collaboration efficace et gagnante. « Au travail ! ». Tel est le mot d’ordre du nouveau président de l’Union Progressiste (UP), Joseph Fifamin Djogbénou à l’administration qui doit l’accompagner dans l’atteinte des défis du parti surtout les défis liés aux élections législatives de janvier 2023.

Déjà prêt à œuvrer pour des résultats écrasants aux soirs des législatives prochaines, Joseph Djogbénou accompagné de sa 1ère vice-présidente, Mariam Chabi Talata et de son 2ème vice-président Gérard Gbénonchi, est allé s’enquérir des conditions de travail du personnel administratif dirigé par Christhelle Houndonougbo Alioza. Dans une belle ambiance avec l'ensemble du personnel, Joseph Djogbénou a insisté sur de nouvelles exigences à venir en exhortant le personnel s’adonner plus encore au service du parti. « Rien ne changera mais les exigences seront accentuées », a-t-il précisé. Il n’a pas manqué de les inviter à donner le meilleur d’eux-mêmes en terme d'énergie, de disponibilité dans un rapport de confiance.

« Nous sommes au service des responsables mais plus encore au service des militantes et militants du parti », a notifié Joseph Djogbénou à son personnel de batail politique. A cet engagement, l’administration a répondu aussi prête à l’accompagner jusqu’au bout. La Directrice de l'Administration, Christhelle Houndonougbo Alioza, a rassuré le trio. « Que rien ne vous fasse douter de notre disponibilité au service du parti. C'est important ! Nous continuerons à cultiver cette loyauté et cette disponibilité », a affirmé la directrice administrative de l’UP. Des propos qui ont été soutenus par ceux du secrétaire administratif, Augustin Gbaguidi. « Nous avons conscience des nombreux défis qui nous attendent. Nous ne saurions marchander notre participation et notre contribution », renchérie-t-il. Cette séance montre que la nouvelle équipe se met d'ores et déjà à l'œuvre pour la consolidation des acquis et l'émancipation du parti.