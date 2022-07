Plus d’établissement de cartes nationales d’identité non biométriques au Bénin. Le gouvernement du Bénin, réuni en conseil des ministres de ce mercredi 06 juillet 2022 sous la présidence du Président de la République Patrice Talon, a pris la décision de mettre fin définitivement à l’établissement de cartes nationales d’identité non biométriques. Selon le compte rendu du conseil des ministres, «avec la prise du décret n° 2020-396 du 29 juillet 2020 qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l’Agence nationale d’Identification des Personnes (ANIP) s’est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence, le service de l’identité nationale ».

C’est pour cela que, d’après le conseil des ministres, la durée de traitement des demandes est réduite à une semaine. En se fondant donc sur ce résultat, le gouvernement a pris la ferme résolution « de mettre définitivement un terme à l’établissement des cartes d’identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux ». Il faut signaler que la carte Nationale d’identité Biométrique est établie désormais par l’Agence nationale d’Identification des Personnes et est un document officiel indiquant l’identité de son titulaire, sur la base de son numéro personnel d’identification. Elle est multifonctionnelle et est délivrée à tout béninois âgé de 18 ans révolus. Précisons également que la carte nationale d’identité biométrique peut être donnée à une personne mineure à la demande des parents ou du tuteur.