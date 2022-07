Le gouvernement a pris une décision importante dans le domaine de l’artisanat. Par un décret en date du 15 juin 2022, le Centre de Promotion de l’Artisanat (Cpa) n’existe plus désormais au Bénin. Créé par le décret N°87-427 du 22 décembre 1987, le Cpa de Cotonou a fait son temps et il est temps que cela disparaisse. Ainsi, par une autre décision gouvernementale, il a été dissout. Il s’agit de la décision de dissolution du Cpa prise en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et son collègue en charge des petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou.

Selon ce décret, le liquidateur produit lors de sa prise de fonction, une feuille de route de la mission présentant notamment la méthodologie de travail et les modalités d’intervention à soumettre à la validation d’un comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation. Rappelons que depuis septembre 2021, les artisans occupants ce lieu étaient sommés de quitter au plus tard le 31 décembre, ceci dans le cadre de la mise œuvre du projet dénommé « Projet Unafrica ».

C’est à cet effet qu’un ultimatum avait été accordé aux artisans pour vider les lieux. Car, le gouvernement ambitionne d’y construire un village artisanal, une galerie d’art et un pôle sportif. Fidèle à sa vision de transformer le visage du Bénin, le gouvernement de Patrice Talon va procéder à la dissolution de cette maison de promotion de l’artisanat. Grâce au projet « Unafrica », l’actuel local du centre de promotions de l’artisanat connaîtra une métamorphose d’ici quelques mois.