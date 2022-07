"Nous sommes venus signer une convention de coopération militaire entre les deux pays" . Ainsi s'exprimait le ministre béninois de la défense Fortunet Alain Nouatin après avoir été reçu lundi par le président nigérien Mohammed Bazoum. C'est désormais chose faite. Le Bénin et le Niger ont signé l'accord qui prévoit des échanges "de renseignements, de la coopération dans les opérations". Il est même "envisageable et envisagé des opérations conjointes Bénin-Niger" a fait savoir Fortunet Alain Nouatin à l'occasion de la signature de cet accord de coopération militaire.

Un "jour mémorable pour les forces de défense et de sécurité du Bénin "

L'autorité ajoutera que le lundi 11 juillet 2022, date de la signature de l'accord, est un "jour mémorable pour les forces de défense et de sécurité du Bénin ". En tout cas, le Niger est disposé à aider son voisin pour lui éviter ce qu'il a lui-même subi. Cela se traduit dans les propos du ministre nigérien de la défense Alkassoum Indatou. En effet, ce dernier pense que c'est un devoir pour le Niger d'appuyer un pays frère comme le Bénin. "Nous ferons tout pour (qu'il ) ne connaisse pas ce que nous avons connu" a-t-il assuré. Le ministre de la défense béninois satisfait, n'a pas manqué souligner les efforts faits par le Niger dans la lutte contre le terrorisme durant la dernière décennie.

" La meilleure réponse se retrouve au Niger "

"Ça fait dix ans que le Niger, progressivement, s'est relevé et a dominé la situation. Et on sait que de tous les pays sahéliens qui ont été impactés par ce fléau, la meilleure réponse se retrouve au Niger, donc le Bénin est venu tirer profit de ces expériences" a laissé entendre le ministre délégué chargé de la défense nationale. Il est inutile de rappeler que la plupart des attaques terroristes sur le sol béninois se sont déroulées dans les localités frontalières avec le Burkina Faso.

Ne serait-il pas également souhaitable; de nouer une coopération militaire avec le pays des hommes intègres pour réprimer ces djihadistes au frontière Nord du Bénin? Est-ce les militaires au pouvoir qui constituent un obstacle à ce possible partenariat? On peut en effet comprendre si le Bénin ne souhaite pas discuter avec un pouvoir issu d’un coup d’Etat, ce qui va bien entendu, à l’encontre de ses valeurs démocratiques.