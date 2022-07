Les membres du gouvernement se sont réunis en conseil des ministres ce mercredi 20 juillet 2022 sous l’égide du Président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conseil des ministres entre autres la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. Une nouvelle mesure concernant la Mobilité des Béninois. Le conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022 a exigé que tout changement de domicile au Bénin doive être désormais déclaré à la mairie de votre nouvelle résidence.

Selon la loi, il est fait obligation aux communes de la tenue de deux registres des personnes physiques notamment l’un pour les nationaux et l’autre pour les étrangers. La mise en œuvre de ces registres communaux répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux pour la consolidation de la mise à jour du Registre national des personnes physiques, l’attribution du numéro personnel d’identification et la reconstitution de l’état civil des personnes. Selon le compte rendu du conseil des ministres, « tous les citoyens inscrits sur le registre communal sont pris en compte lors du recensement de la population» et que «cette inscription est effectuée soit à la naissance, soit lors de l’installation sur le territoire national, par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale et cette déclaration concerne l’ensemble des personnes composant le foyer ».

La déclaration à la mairie est également obligatoire même si vous ne changez pas de commune. Cette formalité doit être accomplie dans les 8 jours ouvrables suivant le déménagement. Le conseil des ministres a instruit donc les ministres concernées par cette décision de veiller à l’application diligente de ces dispositions réglementaires.